龜山10高關懷生 踩423公里鐵馬送愛到花蓮

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龜山國中10名高關懷班的孩子，在師長陪同下，7日起騎著鐵馬「一路向東」，要將募集來的善款捐給花蓮基督教門諾會醫院。（蔡依珍攝）

龜山國中「轉動騎跡」單車送愛活動今啟程，10名高關懷班的孩子，在師長陪同下，騎著鐵馬「一路向東」，要將募集來的善款捐給花蓮基督教門諾會醫院，最遠將抵達台東長濱再折返回校，全長423公里，希望透過活動讓學生鍛鍊體力，並學會幫助他人。

龜山國中去年3月讓學生挑戰單車環島計畫，成功協助校內中輟、行為偏差、學習意願低落的高關懷學生增加自信心，今年續辦，邀請學生挑戰單車花東縱走行程，共有10名高關懷班的孩子熱烈響應。

校方表示，去年10月就開始訓練，隨著時序入冬，單車隊學生不畏寒風大雨，挑戰自我體能，雖然歷經跌倒、受傷、爆胎等狀況，仍擦乾眼淚、換完輪胎繼續上，扎實訓練將在這次展現成果。

除了單車騎乘、路跑訓練外，還加入護理之家老人服務、圓夢義賣籌備等，讓學生透過協助他人，學習知足感恩，在「圓夢杯義賣」活動上，獲得桃園市長鄭文燦、議員林正峰和家長會長劉建明等人熱情響應，成功募得1萬629元，將遊學生騎著單車到花蓮，全數捐給當地的基督教門諾會醫院。

「轉動騎跡」單車送愛活動，10名學生在20名師長、教官和役男陪同下，從龜山國中啟程，期間將行經玉里、台東及豐濱等地，預計13日返抵學校。

(中時)