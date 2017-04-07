蒲公英取代咖啡 雜草有妙用
蒲公英也可取代咖啡？香草達人郭姿均表示，蒲公英茶不但可以提神，還能增進睡眠品質。蒲公英在台灣常被視為不起眼的雜草，但在美國，很多人懂得運用。
新北市泰山區長劉淑芬今天表示，運動後來一杯香草茶，可舒緩心靈、減緩緊張、焦慮及疲勞。為推廣預防重於治療的觀念，泰山區將從各公園開始辦理香草推廣活動，進而推廣到各場域。
美國香草師協會（AHG）會員的郭姿均說，蒲公英在台灣被認為雜草，在美國，光是用在沙拉，每年的產值超過500萬美元，價格甚至比花椰菜還貴。
郭姿均表示，運動後，來杯香草茶不僅能喝出美味，更可以喝出健康，有些香草茶不但可取代咖啡的提神效果，蒲公英在西方的草藥學中，代表是cleaning，意思是能夠幫助身體清除廢物。
泰山區公所表示，減少咖啡因攝取，香草茶正夯。根據農業試驗所季刊報導，蒲公英根部經洗淨及烘焙後，磨粉可取代咖啡豆。郭姿均將於11日上午，在泰山區貴和公園推廣、分享。1060407
(中央社)
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