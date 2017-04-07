澎湖美景似馬爾地夫 婚紗照乎恁水水
澎湖擁有馬爾地夫般世界最美麗的海灣、陽光、沙灘、海浪，澎湖縣政府打造澎湖海島婚紗的美麗故事，提出有近20處絕佳婚攝景點，為婚紗留下璀璨的愛情見證。
澎湖縣政府打造海島婚紗攝影景點，包括有日出果葉、第一賓館、隘門沙灘、奎壁山、幽浮涼亭、青灣仙人掌公園、篤行十村、西瀛虹橋、西嶼西臺、二崁古厝聚落、鯨魚洞、跨海大橋、通樑古榕、東石環保公園、許家村古厝、四眼井、馬公老街、虎井嶼等近20處極具國際水準的絕佳攝影美景。
縣府指出，澎湖海島婚紗攝影景點，就是國內的馬爾地夫，是一般攝影棚內不可能取得的美景，如古色古香的建築、全台最古老的眷村、歷史悠久的老街、碧海藍天的金色沙灘、台灣歷史建築百景之一、地質景觀柱狀玄武岩奇景、國家一級古蹟砲台等美景，不必花大錢到國外，在澎湖就可享有環遊世界般的美景體驗。1060407
(中央社)
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