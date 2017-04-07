屏東13家畜牧場偷排廢水 最高罰36萬

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屏東萬丹鄉溝渠「屎流成河」的污染事件後，屏東縣環保局連日派員查核偷排原廢水的養豬和養牛牧場，累計查獲13家畜牧場，最高罰款36萬元，另追繳不法利得每家100萬元。

萬丹鄉社皮村水利溝渠被沿線及上游的養豬和養牛場盜排原廢水，造成下游「尿流成河」，照片被民眾貼在臉書後，環保局進行查緝，共查獲8家畜牧場盜排原廢水，這件事也引發關心的民眾將縣內一些被畜牧廢水污染的溝渠畫成地圖，在臉書上公佈。

環保局表示，從2日開始一直到今天，連日查緝，分別在萬丹鄉查獲12家養豬、養牛牧場違規排放廢水，另於屏東市大湖圳排水查獲1家未申領排放許可證的養牛場，都依水污染防治法規定開罰。

其中，萬丹鄉有7家牧場違規排水情節重大，1家畜養頭數規模最大，被罰新台幣36萬元，6家各罰24萬元，另有2家裁罰6萬元，4家1萬元，13家共罰190萬元。

環保局表示，因為既有罰則未能立即改善成效，環保局決定向13家違規業者追繳不法利得，初估每家求償100萬元，展現遏止偷排廢水的決心。

縣政府表示，畜產業為屏東重要經濟產業，屏東縣境內有將近3000場畜牧場，以萬丹、竹田、麟洛、內埔、鹽埔、里港、九如等鄉鎮居多，農業處近日將再加強輔導畜牧業者改善污水排放，針對畜牧場污染防治設施有問題部份，將請專家提供改善方針及技術。

環保局再次重申，不論是工業或畜牧業，對於偷排廢水業者都將依法嚴處，決不姑息。1060407

(中央社)