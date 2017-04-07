遠航高雄站1年未對機師酒測 遭罰60萬

遠東航空一名機師3月7日執勤前，高雄航空站檢測出酒測超標，民航局完成調查，決定對遠航開罰新台幣60萬元，主要是民航局發現遠航高雄站1年都對未對機師實施自行酒測。

民航局說，目前內對駕駛員酒測，主要有三道關卡，第一關飛行員自律，第二關是由航空公司自行檢測，最低比例是3成，最後一關始由民航局委託航空站抽測，因限於人力，抽測比約5%至10%。

遠航在事發當天已立即開除酒測超標機師；不過，民航局調查發現，遠航在機師酒測是否超標的自行檢測比例達到3成規定，但都集中在台北站，高雄站已連續12個月都未對機師做酒測，未盡到把關責任。1060407

(中央社)