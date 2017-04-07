高屏弱勢欠健保費 健保署代償110人

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中央健康保險署運用公益彩券回饋金和健保愛心基金，協助積欠健保費的民眾清償健保費，目前，高屏地區11個原住民鄉已有110人弱勢個案受惠，健保署代清償新台幣185萬元。

健保署高屏業務組表示，健保署現在已開始運用公益彩券回饋金及健保愛心基金補助積欠健保費民眾清償健保費，有積欠健保費的民眾，不必擁有低收入戶條件，只要透過公所、村里長或衛生所通報，健保署就會為這些弱勢個案清償健保費。

健保署高屏業務組指出，到目前為止，健保署運用公益彩券回饋金及健保愛心基金為高屏地區11個原住民鄉（屏東8、高雄3）110人清償的健保費共185萬元，其中，屏東受惠的原住民有95人。

受惠民眾之1的三地門鄉馬兒村高姓村民，1家7口積欠健保費4萬多元，夫妻每個月收入只有2萬多元，健保署運用基金代為清償健保費，讓高姓村民感激不已。

由於原住民鄉資訊較不足，許多民眾不知道積欠健保費，政府可以代清償，因此，健保署特別與三地門鄉公所共同舉辦「公彩送愛，原鄉無礙－健保跨域合作協助弱勢服務」。

在今天的啟動儀式中，屏東縣副縣長吳麗雪表示，積欠高額健保費的弱勢個案讓地方政府救助有限，而這次中央主動跨域結合社政、勞政、衛政、原民會及慈善單位等團體，透過公所、村里長或衛生所通報弱勢個案，將能擴大弱勢關懷服務。

健保署高屏業務組組長林立人表示，未來保費將轉介慈善團體持續協助，並依個案需求通報合作機關提供醫療照護及就業輔導。

健保署高屏業務組表示，高屏地區積欠健保費的民眾有4萬7000人，積欠的健保費高達7億元。1060407

(中央社)