俄稱敘將加強對空防禦 盼無損美俄關係
俄羅斯新聞社報導，俄國防部今天表示，美國巡弋飛彈攻擊敘利亞西部空軍基地後，敘利亞將加強對空防禦。俄國外長說，希望美國這次行動不會對兩國關係造成無法挽回的傷害。
報導引述俄羅斯國防部言論，嘲弄美國這次攻擊的效力「極低」，表示有23枚飛彈擊中目標，但不清楚另外36枚著陸地點。
他們也說，4名敘利亞軍方人員在這次空襲中喪生，2人失蹤並有6人受傷。另有6架敘利亞軍用噴射機被擊毀。
報導也引述國防部表示，這次空襲過後，好戰分子立刻對敘利亞政府據點發動攻勢。
俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）今天則表示，希望美國在敘利亞發動的飛彈攻擊，不會對莫斯科與華府之間的關係造成無法挽回的傷害。
拉夫羅夫在烏茲別克（Uzbekistan）首都塔什干（Tashkent）的記者會上說：「這是項侵略行動，基於1項完全是捏造出來的藉口。」
「這讓我想起2003年的情況，美國與英國，還有一些他們的盟友，對伊拉克展開攻擊。」
他也說，俄羅斯會要求華府解釋，為何要實施這些攻擊。
拉夫羅夫說：「我希望這次挑釁行為，不會（對美俄關係）造成無法挽回的傷害。」（譯者：中央社廖禹揚）1060407
(中央社)
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