凱旋3號嘉義擱淺 海巡全力救援中

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航行嘉義布袋與馬公航線的客輪「凱旋3號」，今天傍晚在駛往布袋途中，擱淺在布袋港外8浬處，海巡等相關單位正全力救援中。

據高雄港務警察總隊澎湖港中隊表示，「凱旋3號」今天下午4時滿載340位乘客返回嘉義，船上還有包括船長在內等8名船員。

澎湖馬公與嘉義布袋航線，目前除凱旋3號外、還有滿天星、今日一星、百麗輪等多艘客輪航行。1060407

(中央社)