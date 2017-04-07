特奧奪牌無獎勵金 學校擬為學生尋贊助

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苗栗特教學校學輔主任賴國誠今天說，目前礙於欠缺法源，中央單位並未提供特奧績優選手獎勵金，未來不排除朝向尋求企業認養、贊助方式，幫學生多爭取些「實質鼓勵」。

2017冬季世界特殊奧林匹克運動會3月底在奧地利落幕，中華代表團參加雪鞋、競速滑冰、花式滑冰及地板曲棍球等4項目共獲16金11銀12銅佳績；其中國立苗栗特殊教育學校培訓4名選手徐宜筠、賴玟溢、謝葦蓁和林汶辰勇奪4金1銀2銅，共7面獎牌，謝葦蓁更在歷年特奧會累積達「5金」，寫下個人生涯紀錄。

4名選手今天由校方及家長會陪同到苗栗縣政府接受縣長徐耀昌接見表揚，分別獲頒「苗栗之光」獎牌及禮券。

徐耀昌肯定苗栗子弟代表國家出賽，帶回如此豐碩成果，並感佩教學團隊及家長會大力支持，協助身心障礙的心肝寶貝，從運動、興趣中發掘其他潛能，成就自我。

賴國誠指出，校內身心障礙學生有不少來自於經濟弱勢家庭，相關培訓及出國參賽經費，多仰賴教育部體育署挹注以及中華台北特奧會募款支持，學校、家長會也靠著地方人脈尋求贊助資源，才讓這群孩子有了出國開拓視野、挑戰自我的機會。

賴國誠說，特奧選手光榮返國，包括總統府在內，各單位紛紛安排接見表揚，讓學生榮譽感、成就感十足；不過，特殊奧運並未如亞、奧運等賽事納入國光體育獎勵範圍，縱使奪金也拿不到「選手獎勵金」，難免有家長私下感嘆「同樣辛苦訓練、參加世界級運動競賽，卻未能獲得實質鼓勵」。

他指出，目前礙於欠缺法源，中央單位並未提供特奧績優選手獎勵金，學校在選手回國後，動員全校舉辦歡迎會、慶功宴，儘可能給予精神支持，未來不排除朝向尋求企業認養、贊助方式，幫學生多爭取些「實質鼓勵」。

「旅行箱打開，裏頭只有3件內褲」家長會副會長王采容表示，出國比賽前有老師幫忙一名家境弱勢選手整理行李，發現竟是如此窘境，才趕緊透過家長會及苗北慈暉關懷協會提供物資、贊助零用金。

她說，身心障礙的孩子內心十分單純，「沒有獎金，照樣用盡全力拚搏，甚至帶回榮耀，給了我們這麼大的回饋。」

苗栗縣教育處體健科長李元友指出，縣府針對優秀運動員訂有相關獎勵辦法，獎勵賽事主要參照中央，且不得不考量財政狀況，緊縮部分獎勵範圍。1060407

(中央社)