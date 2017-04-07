澎湖觀光騎動 欣賞美麗海灣

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「2017澎湖自行車季」活動今天起正式騎動，即日起熱情登場至6月底止，長達3個月，並有專人領騎導覽，邀請各地車友來澎湖踩踏漫遊，欣賞最美麗海灣景致。

觀光局澎湖國家風景區管理處長方正光表示，澎湖全島擁有百公里自行車道，有別於台灣本島，澎湖道路平坦、陡坡小、車輛少，沿途風景優美、變化最多元。

依當地特色風貌規劃有「馬公浪漫人文祕徑」、「澎南、湖西黃金海岸地景祕徑」及「白沙、西嶼藍海烽煙祕徑探索」等3條經典自行車路線，並透過免費領騎達人服務活動，讓車友來澎湖共享騎乘樂趣。

澎管處今天結合來自台灣中、北部單車車友40人，展開首波的乘風逐浪單車跳島方式，深度走訪南方四島國家公園，並踩踏在綿延無盡的黃金海岸濱海自行車道，享受海風輕拂臉頰、小雲雀耳邊鳴叫及欣賞鄉村美景。1060407

(中央社)