漁汛期將至 海軍加強護漁能量

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漁汛期將至，海軍將配合海巡署護漁編組調整兵力部署，加強護漁能量，達「海巡護漁民、海軍挺海巡」的目標。

海軍司令部今天表示，海軍將秉持「主動」、「積極」護漁精神，執行海上偵巡、監控及策護等任務，並持續配合海巡署護漁編組調整兵力部署，期達「海巡護漁民、海軍挺海巡」的目標。

海軍司令部表示，海軍是依據「海軍漁汛期間聯合護漁具體作法」，於每年4到6月漁汛期間在菲律賓海域所規劃之護漁東、西區，配合海巡艦艇護漁能量加強部署兵力，掌握作業區內漁船安全。1060407

(中央社)