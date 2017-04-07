吳敦義拚黨主席選舉過半

國民黨主席參選人吳敦義，今協同夫人蔡令怡前往三峽參與三峽、樹林、鶯歌聯合後援會，打出黨主席選舉過半口號。

國民黨主席參選人吳敦義，今協同夫人蔡令怡前往三峽參與三峽、樹林、鶯歌聯合後援會，現場播放「愛拼才會贏」炒熱氣氛，並發送國旗、黨旗及文宣，約有400多名民眾到場支持。吳敦義細數政績，期許能振興國民黨，帶領黨成為更像樣、有效監督的在野黨，2020年重返執政，贏回尊嚴。

話鋒一轉，吳敦義批評一例一休造成物價上漲、雄三飛彈當沖天炮射、軍中毒品氾濫等，民進黨執政失民心，自詡為40年從未變心的中國國民黨員，最能團結各個族群，帶領國民黨重返執政。

蔡令怡表示，2008年吳敦義擔任黨秘書長期間，113席的立委選舉，國民黨拿下81席；同年總統選舉大勝，國民黨重返執政，對於國民黨功不可沒，打出黨主席選舉過半口號。

(中時)