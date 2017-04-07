交往20天閃婚 劉濤爆婚變公司回應「三不」

傳劉濤、王珂離婚，但已被火速否認。（圖／取自劉濤tamia、學生王珂微博）

曾演出《琅琊榜》、《芈月傳》等夯劇的38歲大陸女星劉濤，2007年和老公王珂相戀20天便閃婚，如今育有一子一女，婚姻維持10年仍相當甜蜜的兩人，今(7日)竟被網友爆料離婚，震驚粉絲，劉濤宣傳總監則回應：「不實消息！不傳謠！不信謠！」駁斥婚變八卦。

據悉劉濤2007年在北京王府井半島飯店初見王珂，一個月後王珂刻意製造機會再遇劉濤，兩人在一場時尚派對上看對眼，熱戀20天後便跑去登記結婚，隔年1月兩人砸下400多萬辦婚禮，還邀來多輛名車助陣，劉濤隨後宣布為愛退出演藝圈，兩人愛的相當轟轟烈烈。

豈料王珂之後由於金融海嘯破產，又因身體走下坡，主動提出離婚，但劉濤不願意，便決定為愛復出拍戲賺錢，王珂也另組新生意，夫妻倆挺過人生低谷，感情更加堅固。今網友大爆劉濤低調簽字離婚，陸媒求證劉濤方面宣傳總監曹燕楠，對方速回：「不實消息！」更補充；「不傳謠！不信謠！」粉絲也鬆了口氣說：「現在造謠都不犯法的？」

(中時電子報)