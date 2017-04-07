南投舞將國際賽摘金 林明溱肯定

南投縣舞蹈選手林廷駿、陳怡安遠赴俄羅斯參賽，獲青年組標準舞金牌及拉丁舞銅牌，縣長林明溱表肯定，將頒獎學金鼓勵。

南投縣政府教育處今天表示，2017年世界舞蹈聯合會(World DanceSport Federation)莫斯科國際公開賽，在俄羅斯莫斯科盧日尼基奧林匹克體育館展開激戰，來自草屯鎮的舞將林廷駿、陳怡安，昨天深夜傳回捷報，獲青年組標準舞金牌及拉丁舞銅牌。

縣府教育處表示，這是中華隊選手近20年來，在此賽會所創最佳成績，縣長林明溱對此亮眼成績表達肯定，且選手回國後，將依規定頒發南投縣體育獎學(助)金以茲鼓勵，也鼓勵所有運動員向2人看齊，相信也能站上國際運動舞台，為南投縣、國家爭光。

教育處表示，學舞多年的林廷駿、陳怡安，在林鴻琪、李姿緩教練的訓練中心，每天苦練到晚間10時，成就好默契和快步舞技，賽前更聘請義大利及香港國際冠軍名師指導技巧，並營造國際比賽氛圍與情境。

擔任此次比賽領隊的中華民國體育運動舞蹈總會長葉榮裕說，選手犧牲假期，每天勤練到深夜才休息，訓練終於展現成果，獲青年組標準舞金牌、拉丁舞銅牌，可說是他卸任會長前最大禮物，他永生難忘。1060407

(中央社)