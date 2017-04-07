公投法修法 鄭麗君：有信心會通過

人民作主志工今天在言論自由日座談會表示，公投法修法，民進黨政府至今無法通過，讓人很想掉眼淚。文化部長鄭麗君說，她有信心會通過，通過後更重要的考驗是公投民主的發展。

行政院去年核定4月7日為言論自由日，內政部下午在台大舉行座談會，內政部長葉俊榮清唱當年禁歌「燒肉粽」出場，與談人包括文化部長鄭麗君、行政院政務委員唐鳳、爭取言論自由而自焚的鄭南榕女兒鄭竹梅和「報導者」創辦人暨總編輯何榮幸。

開放民眾提問時，人民作主志工表示，言論自由是個人表達自由，政治上表達自由是用公投法，但民進黨政府到現在1年多，公投法修法仍無法通過，講起來很想掉眼淚，但又不敢掉眼淚，因為這是自己選的。

鄭麗君回應時表示，志工的心聲也是她的期待，「我還是抱著期待跟希望，我有信心會通過」，不可能說新國會不通過公投法的修正案，這應該是不可能的。

她說，通過後更重要的考驗是公投民主的發展，過去幾次公投其實不是非常好的實踐過程，期待未來由下而上，從地方自治到中央的國家政策，從生活落實公投民主；公投不是政治動員的過程，公投其實就是人民對事情的決定，建立不同政黨之間對公投民主的信任。這是接下來很大的挑戰。

有學生延伸談到台灣目前推動「反歧視法」問題，如電影「大尾鱸鰻2」拿達悟族人來消遣，引發許多原住民族人反彈的風波，創作自由上跟反歧視如何取捨。

鄭竹梅說，如果有歧視的言論產生，周圍的人就應該出來反駁，言論自由的空間，就是創造出一個討論的空間，如何表達自己的意見，甚至說服別人，說服的過程就是形塑共識的過程。中間很多人會很辛苦，但也是必須大家一起努力。

何榮幸說，反歧視法的創作自由，是在處理言論自由的界線和衝突，這跟一路走來的課題完全不一樣，是彼此言論自由的界線產生明顯劇烈衝突、碰撞，是真正進入民主深化的問題，處理價值分殊理念、言論自由的界線如何重新釐清，自由跟責任的相關觀念，有的被迫限縮，目的是保障更多人得到相對的自由。

何榮幸指出，這是相當細緻、煩人、破碎且漫長的過程，短時間內可能沒有答案，但這就是當前碰到的挑戰的核心，「反歧視法」等課題或許得到共識是10年、20年後的事情，但非常值得，因為進入這個階段之所以要付出這麼多努力，就是為了不辜負民主前輩做出的民主成果。1060407

(中央社)