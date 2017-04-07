客輪擱淺布袋外海 船上346人全救回

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往返嘉義布袋與澎湖馬公之間的「凱旋3號」客輪，今天傍晚擱淺在嘉義布袋外海約8浬處，船上346人於今晚由海巡單位及客輪「滿天星號」救回。

布袋海巡隊表示，「凱旋3號」客輪今天下午4時自澎湖馬公出發開回布袋，傍晚5時許在嘉義布袋外海8浬處，因船艙進水而擱淺，由海巡隊派員救援。

海巡隊接獲救援任務後，立即派出3艘巡防艇趕往擱淺海域，發現「凱旋3號」客輪已放下7艘救生艇，海巡隊於是將船上148人救上巡防艇，分批載回布袋港。

此外，擱淺的「凱旋3號」客輪也連絡另一艘客輪「滿天星號」出海救援，船上所有人員於今晚7時45分許已救援上「滿天星號」載回布袋港。

布袋海巡隊表示，搭乘「凱旋3號」客輪的所有乘客都平安，至於船艙漏水原因仍待進一步調查。1060407

(中央社)