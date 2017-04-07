調結構 陸首支鋼鐵產業基金籌設

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為解決當前中國大陸鋼鐵業產能過剩、產業集中度低等發展困境，中國第一支鋼鐵產業結構調整基金今天在上海發起，規模初定人民幣400至800億元（新台幣1800至3600億元）。

中新社報導，四源合鋼鐵產業結構調整基金框架協議7日在上海簽署，中國寶武集團聯合WL羅斯（WL Ross）公司、中美綠色基金、招商局集團共同發起中國第一支鋼鐵產業結構調整基金，規模初定為400至800億元。

前寶鋼集團副總經理、現任華寶投資董事長周竹平指出，籌備中的四源合鋼鐵產業結構調整基金為有限合夥，4家發起股東共出資10億元，設立四源合股權投資管理有限公司，股權比例分別為25%、26%、25%、24%。

周竹平說，產能過剩、產業集中度低是中國鋼鐵行業面臨的關鍵問題。中國粗鋼產能利用率約70%，低於歐美等已開發國家80%左右的水準；中國鋼鐵的產業集中度也遠低於全球其他鋼鐵大國的水準。

中國寶武集團董事長馬國強認為，透過市場化、專業化運作、全球化資源嫁接，該基金有助中國鋼鐵行業去除過剩產能、出清僵屍企業、加快兼併重組、提高產業集中度、實施混合所有制、推動新型國際產能合作，有效釋放行業存量資產資源，提高效率。1060407

(中央社)