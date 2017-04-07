民航局：未來機師酒測超標 罰業者300萬
最近遠航及華航都發生機師酒測超標，交通部民航局訂定「酒測零檢出 飛安零容忍」目標。民航局今天表示，未來機師酒測超標，罰業者新台幣300萬元，列入航權分配扣分項目。
根據民航法規定，目前對航空公司違規最高罰鍰是300萬元。
民航局統計，近15年來只有3件機師酒測超標案，有兩件是最近才發生，1件是3月7日一名遠航機師被高雄航空站檢測出酒測超標4倍，1件是4月4日一名華航外籍機師被台中航空站檢測出酒測標2倍。
民航局已完成遠航案的調查，因發現遠航在高雄站已連續12個月未自行做機師酒測，未善盡責任，決定開罰60萬元。
華航機師酒測超標案仍在調查中，預計5月有結果。
民航局昨天召集國內各家航空業者，要求各公司督促所屬從業人員加強自我管理，及賦予組員間相互提醒責任，達到酒測零檢出目標，同時要求各航空業者強化自我督察機制。
民航局重申飛安零容忍政策，表示不容許機師酒測超標再發生，一旦再有類似事件，對機師及航空公司都從重處罰，機師會被撤照，航空公司一律開罰300萬元，並列入航權分配扣分項目。1060407
(中央社)
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