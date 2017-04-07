獅友捐給桃園680萬 首創行動親善哺集乳車
國際獅子會300G2區，聯合捐贈桃園市政府總價達680萬元的醫療保健設備，包括全國首輛行動式「親善哺集乳車」，未來父母參與大型活動時，就能享有五星級的哺集乳空間，在戶外也能打造母嬰友善環境。
國際獅子會300G2區聯合捐贈親善哺集乳車1台、視力篩檢巡迴車1台、免散瞳視力篩檢儀器1台及遠距健康照護生理量測設備22組給桃園市政府，代表受贈的市長鄭文燦表達感謝。
鄭文燦說，獅友們捐贈的醫療保健設備，總價達680萬元，包括設有哺集乳室、尿布台、飲水機及洗手台的「行動式親善哺集乳車」，是全國首輛，未來舉辦像是台灣燈會等大型活動時，都能直接開到展場或活動會場，讓父母享有五星級哺集乳空間。
獅友過去已陸續送桃園22台「免散瞳視力篩檢儀器」，再加碼1台到23台，可提供糖尿病患者免散瞳眼底檢查，及早發現、及早治療，降低併發眼底病變，將分配至各衛生所，提升篩檢服務及居家照顧服務品質。
獅友也結合桃園「智慧城市」發展方向，捐贈「遠距健康照護生理量測設備」22組，提供量測血壓、心跳、體重、身高、體脂等服務，未來量測數據將自動傳輸至「醫療小管家」資訊系統，數值異常時，將有專業人員把關，主動關懷及提供後續就醫轉介，並可了解自身血壓及體重變化等趨勢，做好自我健康管理，打造桃園成為「智慧醫療」的健康照顧城市。
(中時)
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