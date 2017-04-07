郵務士送信給創世植物人，讀出愛的訊息

嘉義郵局郵務士送信給植物人，傳達寄信人的愛。（廖素慧攝）

嘉義郵局邀請大家認購園遊券捐款。（廖素慧攝）

蔡佩芙唱《感恩的心》安撫植物人的心靈。（廖素慧攝）

郵務士送愛之信給植物人。嘉義創世基金會舉辦募款園遊會，攤位、點券尚有大缺口，嘉義郵局郵務士7日送百餘封寄自全台各地的愛心信給植物人，並念信傳愛，局長施天寶呼籲大家到各支局認購園遊券，幫助植物人。

嘉義郵局局長施天寶表示，他有長期照顧年邁母親的經驗，深知照護失能者很不容易，創世基金會照料長年臥床的植物人，人力物力耗費大，很需要各界支持，嘉義郵局做為平台，分布嘉義縣、市共55個支局的服務櫃檯均提供民眾認購園遊券，便利更多人送愛心。

嘉義郵局郵務士在施天寶的鼓勵，抱持做公德的心，及時行善，4位郵務士送來自全台各地約100封信到植物人的床邊，並一字一句念出信的內容，為植物人加油打氣，傳達志工、嘉女學生等眾多寄信人的愛心。

還有素人歌手蔡佩芙唱《感恩的心》安撫植物人的心靈，她天生手指有缺陷，但她無懼，樂觀開朗，定期到創世唱歌給植物人聽，她感覺他們聽得到，唱得更起勁開心。

創世基金會嘉義院表示，創世於5 月6日下午2時在嘉義市立棒球場大巴停車場舉辦公益園遊會，募款支持植物人在地安養、到宅服務的雙軌服務，預計100攤，目前募集40攤，園遊券售出3成，攤位及券銷售缺口都很大，盼望更多人認捐。

(中時)