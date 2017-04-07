才洗刷性侵嫌疑 韓國男星證實罹患大腸癌

韓國知名諧星劉相務。(取自韓網)

36歲韓國諧星劉相務，去年5月捲入性侵疑雲，被控在旅館性侵女大生未遂，雖然最後證實他無性侵嫌疑，全案不起訴處分，不過劉相務形象大傷，至今仍未復工。近日他更被直擊多次前往京畿道一山病院，疑似罹患重病。

韓媒驚爆劉相務罹癌一事，隨後獲經紀公司親自證實，他不久前確診罹患大腸癌3期，由於他想要安靜接受治療，所以公司也是在最近才得知此事，透露劉相務將於明天入院，並於下週一接受手術。

(中時電子報)