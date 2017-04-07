止敗之戰 富邦前5局3比2領先中信

富邦先發黃亦志。（葉姵妤攝）

7連敗的富邦悍將今天（7日）回到新莊棒球場交手5連敗的中信兄弟，富邦在3局下靠林益全的全壘打送回林哲瑄，助球隊先取得3比0領先，兄弟則是在5局上由張志豪、陳子豪「背靠背」開轟追回2分，前5局打完，富邦3比2領先。

富邦此戰排出替球隊拿下隊史首勝的本土投手黃亦志掛帥，肩負止敗任務，隊友也先提供火力支援，首局林威廷敲出二壘安打後，胡金龍適時安打助球隊先馳得點。

3局下林哲瑄靠野手選擇上壘，林益全從兄弟先發江忠城手中轟出右外野2分全壘打，本季首轟出爐，林益全繞回本壘時也與林哲瑄擊掌，為內鬨事件「破冰」，富邦將領先拉開為3比0。

黃亦志前4局沒失分，投到5局上時在1出局後被張志豪轟出右外野陽春全壘打（本季第4轟），連續3戰敲全壘打，接著陳子豪再補上個人本季第2發全壘打，兄弟連兩戰演出「背靠背」全壘打秀，一舉將比分追成1分差。

(中時電子報)