左左右右捨蓬裙 自學3小時跳鬼步舞

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8歲雙胞胎童星左左右右捨棄以往蓬蓬裙造型，改穿牛仔潮裝，大跳「鬼步舞」，左左右右看影片自學3小時就上陣，舞蹈讓人驚豔，拍攝影片時也吸引大小粉絲圍觀。

左左右右是姊姊左左（謝佐妮）、妹妹右右（謝佑妮）組成，2013年出道，目前就讀小學三年級，已發行兩張專輯，預計暑假推出新專輯。

日前左左右右快閃台北市景點，為唱片公司的YouTube網路頻道拍攝最新影片，一天內跑遍木柵動物園、信義區香堤廣場、西門町美國街、台北市電影主題公園及西門町6號廣場。

左左右右一改以往蓬蓬裙造型，也拋下最喜歡的粉紅色，改穿時下流行的牛仔外套與帽T，詮釋全球瘋傳的「鬼步舞」。

拍攝時導演特地借來一台近8公斤的超大復古收音機充當道具，原想讓工作人員搬到場地中央，左左右右主動幫忙，工作人員以為會扛不動，姊妹倆合力順利扛到場中央。

在電影公園拍攝時，巧遇電動機車隊車友為公益活動聚會，車友們一看到是左左右右紛紛靠近圍觀，最後更主動將車隊排成一字型亮起大燈，充當拍片現場的地面舞台燈，效果不輸棚內打燈，相當有氣勢，讓導演笑喊賺到了。1060407

(中央社)