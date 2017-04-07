左左右右捨蓬裙 自學3小時跳鬼步舞
8歲雙胞胎童星左左右右捨棄以往蓬蓬裙造型，改穿牛仔潮裝，大跳「鬼步舞」，左左右右看影片自學3小時就上陣，舞蹈讓人驚豔，拍攝影片時也吸引大小粉絲圍觀。
左左右右是姊姊左左（謝佐妮）、妹妹右右（謝佑妮）組成，2013年出道，目前就讀小學三年級，已發行兩張專輯，預計暑假推出新專輯。
日前左左右右快閃台北市景點，為唱片公司的YouTube網路頻道拍攝最新影片，一天內跑遍木柵動物園、信義區香堤廣場、西門町美國街、台北市電影主題公園及西門町6號廣場。
左左右右一改以往蓬蓬裙造型，也拋下最喜歡的粉紅色，改穿時下流行的牛仔外套與帽T，詮釋全球瘋傳的「鬼步舞」。
拍攝時導演特地借來一台近8公斤的超大復古收音機充當道具，原想讓工作人員搬到場地中央，左左右右主動幫忙，工作人員以為會扛不動，姊妹倆合力順利扛到場中央。
在電影公園拍攝時，巧遇電動機車隊車友為公益活動聚會，車友們一看到是左左右右紛紛靠近圍觀，最後更主動將車隊排成一字型亮起大燈，充當拍片現場的地面舞台燈，效果不輸棚內打燈，相當有氣勢，讓導演笑喊賺到了。1060407
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。