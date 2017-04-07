不只柯P會省 賴清德讓台南首次出現歲餘
台南市在合併升格前，總債務1007億元，且連年歲收總決算在2010年還出現短差67.56億元。但5年後總債務少了67億，歲收首次出現盈收20餘億，2016年總債務可望再減60億，且初估有1億以下的歲餘，台南市政府以「撙節優先，開源並濟」財政策略，獲得成效。
台南市政府基本財政結構狀況原本就不佳，2010年度自有財源比率偏低僅48.64%，始終面臨著歲入自有財源不足、自有財源比率偏低、且有巨額負債必須償還的嚴峻挑戰。
賴清德政府執政後，並未因合併而擴大歲出預算規模，主動刪減經常門支出、不必要的計畫以及活動經費等，歲出預算在同一計算基礎下，自合併前的835億餘元，縮減為700多億元。
撙節的經費優先用在市民迫切需要之途。包括治水經費、道路闢建、鐵路地下化計畫工程配合款、路平專案、65歲以上市民全口假牙補助計畫、補助就讀公私立幼兒園幼兒教保券、污水下水道建設等經費。
台南市2015年底總債務經審計處決算審定為939.94億元，較合併升格時1007.06億元，減少67億元，市府初估2016年度可再減少60多億元。
市府厲行開源節流，從源頭預算控管，逐漸產生成效，歲收差短逐年減少並轉為賸餘。歲收由2010年度還差短67.56億元，到2015年度首次出現歲餘20.81億元，2016年度初步估算也有1億元以下歲餘。
(中時)
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