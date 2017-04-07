安打適時串聯 桃猿5局結束3比1領先獅隊
而目前苦吞五連敗的中信兄弟，預計先由林煜清繼續頂替先發輪值，直到下周羅曼能夠出賽，再做變動，史耐德也表示，羅曼能夠初賽後，就是以先發開始做出賽。
中職兩支連勝隊伍Lamigo桃猿與統一獅，今在台南棒球場交手，桃猿靠著2、4兩局的安打串聯打開攻勢，攻下3分取得領先，不過獅隊也在4局下半利用兩支安打追回1分，5局結束桃猿3比1領先。
桃猿開季首戰吞敗後，就開啟連勝之路，目前拿下7連勝，此役面對獅隊，第2局就靠著朱育賢的楊岱均接連安打攻占得點圈，隨後再利用戰術推進，加上野手選擇成功先馳得點。
第4局桃猿趁著保送後，靠著林承飛與林智平的安打再添2分，不過下半局獅隊也展開反攻，潘武雄與唐肇廷適時敲安，追回1分，5局結束桃猿以3比1領先。
(中時電子報)
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