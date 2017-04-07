男未讓幹道先行 撞癱男大生判賠1180萬

黃姓男子2年前騎車行經中壢區龍岡路一段時，未禮讓幹線，和行駛在幹線的20歲的姜姓男大生相撞，姜男因此腦部重傷、癱瘓，24小時都需有人照料，桃園地院認為黃男支線未禮讓幹道是肇事主因，除判刑6個月，民事庭也判賠1180萬元。

黃姓男子2014年11月5日晚上7點多，騎車行經中壢區龍岡路一段與金陵路口時，準備從龍岡路一段的巷弄內要往金陵路方向行駛，恰好碰上在龍岡路要往新興路方向的姜姓騎士，雙方發生車禍，姜男連人帶車倒地後陷入昏迷，雖然緊急送醫開刀搶救，仍因腦部重傷癱瘓，不但無法言語，生活也無法自理，24小時都需有人從旁照料。

不忍愛子年紀輕輕就臥床一生，家長怒而提告求償，車禍事故鑑定報告直指，路口雖然沒有紅綠燈，但黃男騎在「支線」上，路口前畫有「停」等標誌，應該要停車查看，並禮讓幹道車輛先行後再往前，但黃男卻沒有減速查看，導致憾事發生。

桃園地院判黃男6月徒刑，民事部分也判處黃男須賠償1180萬元。

(中時)