嘉南地區日托據點交流 分享老人體適能
長照2.0上路，不只提供老人日托環境，也要交流照護技術，嘉南縣市暨台南市日托據點交流與培力會今天在台南大內環湖社區舉行，共有嘉義縣鄉村永續發展協會、太保市民眾服務社、台南市左中社區、環湖社區、龍崎永續協會代表等20多人參加，會中除分享各自經驗外，也觀摩社區上課情形，並學習環湖社區設計的體適能活動，要讓老人家頭好壯壯。
台南市老化指數高，尤其是位處偏鄉的大內區更顯嚴重，以環湖社區為例，里內人口859人，65歲以上人數就有232人，將近3成，退休校長嚴秀鳳運用昔日辦學長才，結合之前同事、在地中高齡婦女組成的團隊，針對社區長輩的身心狀況，設計各項有趣的學習活動，讓參與的長輩逐漸回復健康與活力。
今天的研習活動中，環湖社區也將日托課程推廣中的體適能活動與其他單位分享，互相交流，參與團體都覺得受益良多。
(中時)
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