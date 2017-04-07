習川首次會晤 未提台灣

我要評比

中國大陸國家主席習近平與美國總統川普當地時間6日在美國佛羅里達州馬阿拉哥（Mar-a-Lago）度假俱樂部首次會晤，兩人會後都說談得很好。

根據中央社報導，大陸官媒對習川會相關報導，皆未提及台灣。

會後習近平表示，與川普進行了很好的會談。川普則說，與習近平第一次見面就談得很好。

報導提到，兩人對「共同關心的國際和地區問題」深入交換意見。但大陸官媒對川習首會內容的相關報導皆未提及台灣。

(中時電子報)