一身紅吱吱 梅蘭妮亞喜氣出席川習晚宴
美國總統川普與第一夫人梅蘭妮亞在佛州迎接中國大陸國家主席習近平與夫人彭麗媛出席正式晚宴，梅蘭妮亞的時尚品味和衣著顏色，無疑是各界關注川習會的另類「嬌點」。
美國「時人雜誌」（People）報導，梅蘭妮亞（Melania Trump）首度以白宮女主人之姿，在佛州棕櫚灘馬阿拉哥（Mar-a-Lago）度假俱樂部出席晚宴，她選穿一襲范倫鐵諾（Valentino）的紅色無袖縐綢繡花過膝露肩洋裝，售價估計為4000美元（約新台幣12萬3000元）。
儘管梅蘭妮亞的穿搭是否隱含較深寓意日後仍有待觀察，許多人注意到她這回選穿的紅色，在中國是好運和慶祝的象徵。
以前總統夫人蜜雪兒．歐巴馬（Michelle Obama）為例，時尚是第一夫人得以運用的有力平台，不需開口說話，即可透露出許多訊息。服裝在禮儀場合扮演的角色，不僅能表現對受邀元首的敬意，對全球利益和時尚產業也能傳達有意義的共鳴。
蜜雪兒營造的「第一夫人時尚」，特別是在國宴場合，總是吸引各界關注，她選擇的設計師作品一向能將賓主國特色表現得淋漓盡致。
此外，英國威廉王子愛妻凱特的「時尚外交」品味同樣令人讚嘆。
習近平2015年造訪英國時，當時首度參加國宴的劍橋公爵夫人（Duchess of Cambridge）凱特穿上英國設計師派克漢（Jenny Packham）設計的紅色訂製晚禮服，佩戴蓮花造型鑽石王冠，貴氣逼人。（譯者：中央社劉文瑜）1060407
(中央社)
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