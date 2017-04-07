南寧氣爆致房屋坍塌 3人送醫

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廣西南寧市西鄉塘區一宿舍區平房7日上午發生爆炸，導致一家三人受傷緊急送醫。據初步調查，爆炸可能是瓦斯罐洩漏引發。

中國新聞網報導，事故發生在今天上午7時左右，當時，戶主妻子起床準備做早餐，打開瓦斯罐開關時，突然發生爆炸。

爆炸導致宿舍區兩間民房坍塌，磚頭和斷掉的橫梁散落一地。戶主及其妻子兩人被震開，皮膚被燒傷，兩間瓦房坍塌將正在睡覺的女兒壓住。

消防員趕到後，移除瓦斯罐，搬開磚頭將戶主女兒救出。三人已被送醫救治。

(旺報)