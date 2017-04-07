超省成本 達人教戰Apple Pay優惠全拿術

Apple Pay 3月29日上線，前兩日就拚出綁卡數41.5萬張。這樣的亮眼成績，除了蘋果用戶多願意嘗鮮，也要歸功於銀行、各大通路殺紅眼的優惠。

Money101.com.tw 表示，7家銀行紛推優惠，消費者可依自身所持有的卡片擬定刷卡策略，用最低成本賺進高回饋。

攤開Apple Pay 7家指定銀行優惠，Money101.com.tw金融產品比較網從三大面向：「綁卡且首刷」、「刷卡消費」以及「累積刷卡次數賺回饋」來擬出刷卡攻略，而前提為持卡人都有7家銀行的信用卡(國泰世華、中信、玉山、台北富邦、台新、聯邦、渣打)。

首先，將綁卡且首刷的回饋先賺進來。持卡人請將台北富邦、國泰世華、聯邦、玉山、台新(VISA)的卡綁進Wallet這個App，到頂好(家樂福、屈臣氏、康是美等商家也可以)拿六瓶7元頂好自有品牌礦泉水，分別以國泰世華、玉山的卡各結帳一次；聯邦的卡結帳兩次；台新的卡結帳兩次。

持卡人以Apple Pay消費42元共可獲得300元刷卡金、205元等值咖啡，包含台北富邦100元刷卡金(只要綁卡免消費就獲得)、國泰世華100元刷卡金(需登錄)、聯邦50元刷卡金兩份；另外，玉山贈送星巴克大杯拿鐵一杯(價值135元)、台新贈送兩杯Let’s Cafe兌換券(價值70元，上限5萬份)。

其次，各家銀行也有推出刷卡消費享高額回饋，包含台北富邦的加碼筆筆消費1％回饋、台新的筆筆消費享30％回饋、中信的首刷享10％回饋、玉山的筆筆消費享10％回饋、渣打的每筆消費達250元，享25％回饋。

Money101.com.tw 特別將「回饋率」以及「回饋上限」換算成刷卡金額，讓消費者可以一目瞭然。台新卡友可在7月31日前累積刷滿660元以上，回饋金200元可以全拿到；渣打卡友到6月30日前，每月消費累積達1,000元，同時確保每筆都要超過250元，每月就享回饋金250元；玉山卡友在6月30日前，每月累積刷滿1,000元，也能將100元刷卡金賺回；中信卡友最多能綁4張卡，每卡首刷500元，最多能將200元刷卡金拿回；台北富邦卡友在5月31日前，累積刷滿10,000元，也能將100元刷卡金賺回。

第三，「累積刷卡次數賺回饋」。Money101.com.tw說明，國泰世華卡友若是綁定「亞洲萬里通聯名卡」來消費，將額外獲得500里綁卡禮以及消費一筆不限金額贈送50里，因此，消費10個塑膠袋（20元）或是10瓶水（70元）就能獲得100元刷卡金以及1,000里，一般來說，1,000里需要刷25,000元(消費25兌換1里)。

此外，聯邦推出「幸福時光」採累積消費獎勵制度，Money101建議聯邦卡友趁早累積刷卡次數，到超市或是屈臣氏、康是美購買瓶裝水等低單價生活用品，最少刷350元（7塊錢瓶裝水買50瓶）就能兌換EZTABLE 2,000元(累積50次消費)限量1,000名，需注意，每日消費最多僅計入3次。

(工商)