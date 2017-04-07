陸日合作生活用品店登台 紅點大獎設計團隊加持

MINISO創辦人兼首席設計師三宅順也（左起）與北歐設計師團隊出席記者會。（MINISO提供）

紅點大獎設計團隊打造的新系列商品，兼顧實用性與趣味。（MINISO提供）

快時尚在全球掀起的購物風潮，在台灣方興未艾，除了服飾品牌，也有一家中日合作的生活用品也挾著全球2000家店的優勢，在台北西門町及士林夜市展店鎖定喜歡新奇事物的年輕消費族群。該品牌今天（4月7日）公布與挪威設計團隊Permafrost合作設計的北歐主題系列新商品。

Permafrost是來自挪威的設計團隊，作品屢獲德國紅點設計大獎（Red Dot Design Award），這次設計的北歐系列時尚3C商品，包括造型如同面具或安全帽的小型風扇、色彩鮮艷的頭戴型耳機、水滴及十字型的耳塞式耳機，另外還有簡約線條的桌燈、充滿趣味的魔菇及笑臉造型USB，以及外型如同一對耳朵加上一口大嘴的音樂擴大器等等，展現北歐幽默、獨特的設計風格，以及繽紛明亮、令人愉悅的鮮豔色彩，賦予產品極簡、清新且截然不同的個性。

代表Permafrost來台說明產品設計重點的Tore表示，北歐設計的主要靈感來自於大自然，盡可能地簡潔，簡潔，安全，不失呆板，帶著一些些玩味，一些些童趣，但是又充滿豐富的個性設計，當一個產品有自己的個性，就會建立起和使用者之間的情感因而更愛惜它；系列新品走平價風，從新台幣59到399元不等。

該品牌自家設計團隊則推出東方系列，以北京水立方國家游泳中心的建築體為發想概念，所設計出一系列餐具、玻璃杯、花瓶及各式包款等，也同樣受人矚目。

(旺報)