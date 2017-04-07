夢幻澎湖花火節 藍天碧海煙火璀璨
想要置身澎湖的藍碧海欣賞煙火流瀑？「澎湖國際海上花火節」即將登場，縣府今天跨域到高雄行銷，盼衝刺觀光遊客量。
澎湖國際海上花火節將在4月20日至6月22日，每周一、四及4月29、5月6、5月13(週六)舉行。
特別的是今年結合海空交通便利，歡迎更多的澎友光臨。縣府宣傳今年規劃便利的交通，遊客可透過公車深入走訪經典旅遊路線的台灣好行「媽宮北環線」、52澎湖公車愛玩客湖西南環線等公共運具做深度旅行，晚間至活動會場逛市集、欣賞精彩舞台演出及璀璨花火展演。
2017澎湖國際海上花火節還邀請馬來西亞、韓、日、法國等國際煙火團隊，展現不同國家編排風格的特色煙火，用創新魔幻立體煙火、動感造型，呈現菊島的多樣風情，開幕還有300公尺的新型煙火瀑布，搭配雷射、3D燈光特效，澎湖的夜空將是火樹銀花、璀璨炫爛，精彩可期。1060407
(中央社)
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