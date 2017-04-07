在「好稻埕」台灣大菜餐廳 暢遊舌尖上的台灣味

力麗觀光推出全新餐飲品牌《好稻埕》台灣大菜餐廳，位於「力麗哲園商旅-台北館」。(業者提供)

「鹽封烤台灣鯛」，風味自然鮮嫩多汁，享譽國際。(業者提供)

「筍干大封」，清爽可口，傳統台灣料理的經典菜餚。(業者提供)

「好稻埕招牌牛肉麵」，延續「哲園牛肉麵」作法的平民美食。(業者提供)

美食是觀光旅行不可或缺的重點行程，台灣美食眾多，手路菜與家常菜並容是台灣料理的特色。「力麗觀光」連鎖飯店推出全新餐飲品牌《好稻埕》台灣大菜餐廳，讓人暢遊舌尖上的台灣味。

《好稻埕》推出不少系列的經典菜餚，包括台灣人最愛的各式雞肉、豬肉與牛肉特色菜、台灣盛產海鮮的游水料理、極具功夫的手工菜、充滿味覺衝擊的燙舌湯品，以及懷舊的老北投酒家菜，都是主廚精心規畫的菜單。

其中，「好稻埕招牌牛肉麵」湯頭以牛骨慢火燉煮72小時，搭配厚實鮮濃的牛腱肉與特級手工麵條，是台灣道地平民美食；「鹽封烤台灣鯛」將台灣水產代表現流鯛魚外層包裹厚實細鹽，佐新鮮蔥蒜醃烤，鮮美魚汁完美封鎖在魚肉當中。

「筍干大封」這道宴客菜使用精選豬五花，先以文火慢煎逼出多餘油脂，再搭配南投手做筍乾，以獨門醬汁燉煮6小時之後，使用冷油靜置法36小時，豬肉與筍乾味到充分融合，吃起來爽口不膩。此外，還有「佛跳牆」、「「鮮蚵仔湯」……道道都讓人回味的經典台灣味。

訂位專線：02-2760-3399轉126或上網查詢

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