吸毒吸到變搶匪 連3天搶3女終落網
屏東37歲蔡姓男子，日前在潮州、內埔一帶連續犯下7起搶奪、竊盜等案，造成民眾一陣恐慌，所幸潮州警分局光華所警員吳大成落實盤查勤務，6日凌晨在台一線旁發現他無故睡在車上，經查後起獲安非他命及贓物，訊後依搶奪、毒品罪嫌送辦。
警方表示，蔡嫌有搶奪、毒品前科，近期才剛服完8年刑期假釋出獄，不料卻在清明連假收假當天後連3天，疑因沒有吸食毒品，在潮州、內埔犯下7起搶奪及竊盜案，得手1萬900元現金、及價值1萬元的皮夾及包包。
警方指出，蔡嫌先後在內埔東勢村、平昌街、鹿寮村偷竊3輛機車及1輛腳踏車當作犯案工具，隨後在潮州華嚴街、朝昇路、潮州路分別搶奪3名女性包包，其中2起並未得逞，不過已經造成附近一帶女性人心惶惶。
6日凌晨，吳員執行夜間巡邏時，在台一線上看到1台白色轎車，無故停在機車道上，完全不管其他用路人安全，而走近一看，發現車主竟已在車內睡到不醒人事，吳員覺得事有蹊蹺，立即進行盤查，果真起獲安非他命及吸食器，還在後座起出黑色安全帽、犯案衣物、包包等多樣贓物。
蔡嫌向警方坦承犯案，但供稱是因為處於無薪假才會「索錢花用」，訊後被依搶奪及竊盜罪嫌移送法辦。
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(中時)
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