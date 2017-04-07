MVSA餐酒會 CP值爆表！

MVSA西班牙餐廳與品集生活Just Life共同合作，於4/21晚上舉辦一場CP值爆表的餐酒晚宴！

料理內容有新任西班牙主廚亞德利安的八道招牌拿手料理，包括口感宛如台灣滷肉的亞德利安豬腳凍、西班牙傳統的媽媽料理特魯埃爾可樂餅、香氣十足讓人一吃成主顧的低溫風味乳豬，還有展現六種巧克力口感的創意甜點瑞士世界等料理。

餐酒會的餐酒搭配陣容非常豪華，共有五支酒款，包含了西班牙藝術大師達利生前最愛的粉紅汽泡酒、西班牙皇室婚禮及國宴御用酒、還有法國13家三星米其林餐廳指定甜酒等等。

8道原汁原味西班牙主廚料理，加上5支酒款，每人費用僅1,880+10%，CP值簡直爆表！只有18席位，葡萄酒迷快來搶訂！

(中時提醒您，飲酒過量有害健康)

(中時)