中市府拍《路平隱形超人》影片 感謝辛勞的無名英雄
台中市府建設局以「路平隱形超人」為主題，拍攝《統一挖補工班的一天》及《緊急維修工班的一天》兩支影片，向辛苦的巡路員和道路緊急修復人員致敬，也請市民給他們一點體諒和笑容。
建設局特別拍攝的《統一挖補工班的一天》及《緊急維修工班的一天》影片，以巡路員與道路緊急修復人員為主角，記錄他們從早到晚，不畏風吹日曬辛苦工作的一天，感人的工作精神，一切都為了道路品質，讓市民很「有感」，影片PO上網路後，獲得很多民眾按讚與分享。
這群默默施作統挖的英雄們，不畏酷夏寒冬努力地工作，守護大台中的道路安全，工作人員接獲通報後，工班人員馬上緊急出動，在最短時間內，立即修補坑洞與道路平整度。
「有時為了工程延續性，中午連吃飯都沒時間！」工班人員說，路平了，騎摩托車的市民覺得路況很平順，還有人向正在烈日下施工的他們道聲「謝謝！」「這樣就很有價值了」。
建設局長黃玉霖表示，「一個人力量、一群人力量，終將成為這座城市穩固的力量！」拍攝影片除肯定也見證工班的辛苦付出，讓市民了解這些無名英雄，也是這座城市進步的重要功臣。
台中市從2015年10月26日恢復全國唯一「代辦管線統一挖補」工程後，大力協調管線單位一齊挖一齊補，道路不會再出現一挖再挖的情形，目前已減少約3成重複挖掘。
台中市未實施統一挖補前，常因水電和瓦斯等各管線自行施工造成民怨，施工造成無謂浪費，建設局工班人員現在統一開挖前，仔細查看管線，不能出差錯。
為了不影響交通，施工團隊盡量錯開上下班時間，也耐心向民眾解釋，希望大體諒，從天亮到天黑，這群最早出現的身影，為了民生需求，顧好道路安全，再辛苦也不喊累。
(中時)
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