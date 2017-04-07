中市捐舊鞋救命公益路跑，助非洲貧童

台中市副市長林依瑩（左）與市議員沈佑蓮號召民眾捐二手鞋，幫助非洲貧童。（盧金足攝）

你的一雙二手鞋，可以讓遠在非洲的貧童遠離沙蚤健康長大！

台中市體育處與北屯區體育會攜手社會企業送愛到非洲，共同辦理「舊鞋救命公益路跑」活動，5月29日將在北屯區「心之芳庭」登場，副市長林依瑩7日呼籲市民踴躍參加，讓非洲孩子有鞋穿，避免疾病傷亡，也讓台灣人的愛心被全世界看到。

林依瑩說，寄送數以萬計的鞋子是個大工程，很多志工投入「舊鞋救命」蒐集、整理，她自己也會響應捐鞋，路跑活動不只讓民眾享受運動，更因募集鞋子捐給遠在非洲的孩子，讓同在地球村的孩子感受無國界的愛心。

市議員、北屯區體育會理事長沈佑蓮表示，公益活動需要眾多單位攜手促成，民眾可以在5月31日至6月3日將二手鞋捐到至善國中，以最有效方式運用手上的資源，讓每一雙鞋都在非洲找到新的主人。

舊鞋救命國際基督關懷協會發起人楊右任說，自己是一個號召大家同心「鞋」力的郵差，將台灣人愛心傳遞到非洲，現已幫助很多非洲孩子有書讀，未來將持續在非洲駐地服務，建設各項公共設施，改善當地孩子的生活。

教育局副局長劉火欽鼓勵大家共同參與路跑運動，更希望參賽的民眾5月29日路跑當天，能將用不到的舊鞋捐到太原停車場，也能讓外縣市民眾藉由這次的路線規畫，欣賞大坑各景點之美，發揮推廣台中市觀光的效益。

(中時)