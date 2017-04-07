暢遊桃園農博 電動機車免費租1小時
桃園農博將於月底登場，觀旅局特別串聯會場周邊特色景點，推出千元有找的四大主題輕旅行，暢遊新屋永安漁港、觀音藻礁、大園許厝港溼地和楊梅保甲古道，若不想跟團，還有自主性更高的電動機車租借服務，第一小時免費，3條推薦遊程讓您綠色低碳玩桃園。
桃園市首場農業博覽會，將在22日起連續23天於新屋氣象站旁登場，觀旅局特別切合農博「綠色生活」主題，以「輕旅行．低碳遊」打造綠色旅遊觀光遊程，包括4大主題輕旅行以及3條推薦電動機車逍遙遊，訴求1小時內就能感受桃園的萬千面貌。
輕旅行1日遊行程包括700元的「農情秘藝」到埔頂社區米苔目DIY、走訪范姜老屋和綠色走廊。800元的「梅境之旅」遊訪有百年歷史的保甲古道、富岡老街，到郭元益糕餅店吃特色餐。800元的「珍愛藻礁」觀賞觀新藻礁、保存最完整的白沙岬燈塔、品嘗蓮子餐。900元的「守護濕地」暢遊蘆竹坑口彩繪村、許厝港濕地等。
700元至900元的輕旅行，通通是物超所值的農博限定價，在農博期間的每周六、日登場，可上「桃園自在遊」網路平台24小時隨選隨定，即起開放報名，觀旅局也開放學校、社區、企業等團體，不分平、假日都能報名包團出遊。
若不想被行程「綁著」，農博期間也在機車停車場及永安漁港直銷中心西側出口，提供電動機車租賃服務，可先上農博官網預租、現場取車，第一小時都免費，每充電1次可騎30公里，機動性高，觀旅局也推薦3路線：可到新屋永安漁港探訪笨港天后宮、綠色走廊，或走訪新屋范姜古厝、稻米故事館和長祥宮，也可以去觀音白沙岬燈塔、漫游甘泉寺，低碳遊桃園。
(中時)
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