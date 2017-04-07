亞女足出線關鍵戰 詹筆涵復出先發戰泰國

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中華女足對泰國拚搶亞洲盃8強決賽門票。（中華足協提供）

中華女足今晚9時迎來亞洲盃資格賽對泰國的殊死戰，對巴勒斯坦因傷缺陣的中場好手詹筆涵及時復出，取代高培玲進入先發11人名單。詹筆涵與旅外好手王湘惠將在中場串聯供輸，替雙箭頭余秀菁、陳燕萍輸送彈藥。

陳燕萍對巴勒斯坦時，在中場休息後頂替上半場送出3次助攻的賴麗琴，對泰國之戰再獲信任。而上役左中場包欣玄、中場高培玲、左後衛卓莉珊為首次在國際賽左路搭配，默契不甚理想，換上老經驗的詹筆涵應有助益。

除了詹筆涵、陳燕萍，中華女足其餘先發陣容與上役相同，李綉琴擔任右中場，後衛線由左至右依序為卓莉珊、林雅涵、張愫心、林凱玲，大門由朱芳儀把守。

中華隊上役雖以5比0大勝巴勒斯坦，但淨勝球少泰國1顆，此役必須獲勝才能取得C組第1，以及晉級明年8強決賽的唯一門票。

(中時電子報)