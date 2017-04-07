「凱旋3號」5人送醫 旅客怒飆船公司

有旅客出現失溫現象，緊急送醫救治。（高錦如攝）

有旅客出現失溫現象，緊急送醫救治。（高錦如攝）

幸運獲救遊客仍顯得驚魂未定。（高錦如攝）

又驚又餓的民眾領取水和麵包。（高錦如攝）

又驚又餓的民眾領取水和麵包。（高錦如攝）

目前346名幸運獲救的遊客被安置在旅客服務中心，多數人仍顯得十分驚恐，對船公司遲遲無法說明狀況，不少人很火大，直到8點40分左右，船公司終於派人出面說明，現場有旅客破口大罵「在搞什麼鬼，處理速度太慢了！」一聽到行李靠岸還要2、3小時，憤怒到丟麵包和飲料，還一度波及現場採訪記者，另有民眾問到如何賠償？代表出面的人也沒辦法回應，馬上有人痛罵「找個能代表的人出來，不要只是找人來擋子彈」。

另陸續有多名旅客因身體不適送醫，3人失溫，1人右腳扭傷，1右手割傷，已分別送往嘉義長庚醫院、台南柳營醫院救治。

(中時)