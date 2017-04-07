敘政府斥美侵略 誓加速掃除好戰分子

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敘利亞總統府表示，美國飛彈攻擊敘國荷姆斯（Homs）空軍基地，增強了敘利亞擊潰反叛團體的決心，誓言加快對抗這些團體的作戰腳步。

路透社報導，敘利亞總統府聲明指出：「這項侵略增強了敘利亞打擊那些恐怖奸細、繼續摧毀他們，以及無論他們在何處加快達成目標行動的決心。」

這份聲明將美國的攻擊說成是暨鹵莽且不負責，顯示華府「在幕後幼稚地操縱不實的宣傳活動」─這裡指的是敘利亞政府被控於本週進行化武攻擊。

美國的飛彈攻擊正是對這次化攻的回應。華府表示，此次化攻是敘利亞政府所為，敘國政府則強烈否認發動這類攻擊。1060407

(中央社)