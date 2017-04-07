陸銀行花式點鈔達人 數錢比點鈔機還快

中國大陸熱門連續劇「人民的名義」，片中清點貪官上億贓款的花式點鈔畫面意外成了網路話題。陸媒今天報導，片中的點鈔畫面都是真的，其中高手曾試過人機PK，人比點鈔機還快3秒。

現代快報報導，近日在大陸微博成為熱搜話題的點鈔片段長約20秒，由5名高手協助拍攝，包括大陸工商銀行南京漢府支行4名行員和中國人民銀行南京分行營管部的點鈔達人陶萍。

他們展現的點鈔炫技不只是一般常見的兩指點鈔，從1指到5指共有6式：一根手指的一指戳、單指單張；兩指打算盤；三指彈鋼琴；四指抓癢；五指彈琵琶。

其中人行的陶萍曾和點鈔機PK（比賽）過，同樣數一疊錢，同一時間開始點鈔，陶萍點完後過了3秒，點鈔機才點完。30秒單指單張點鈔數量可達190張。1060407

(中央社)