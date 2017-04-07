美3月分失業率降至4.5% 近10年新低

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美國勞工部今天公布的數據顯示，美國3月分失業率降至4.5%，是將近10年以來的最低水準。但3月分新增非農就業人數，遠不如預期。

勞工部的報告顯示，繼數個月來穩定創造新就業機會後，全球最大經濟體美國3月分僅新增9萬8000個非農就業機會，遠低於分析師預期。1060407

(中央社)