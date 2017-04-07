大叔供吃穿好感動 少女以身相許玩車震

15歲少女父母離異，外婆接來照料，46歲朱姓男子獲悉她的身世，不時噓寒問暖，少女移情到朱男，把他當恩人，3度「獻身」車震感謝，朱男也「來者不拒」，直到少女母親發現，憤而報警提告，少女雖坦承「以身相許」，桃園地檢署仍依妨害性自主罪嫌起訴朱男。

朱姓男子和少女的外婆有生意往來，結識小他31歲的少女，獲悉她家裡狀況不好，不時對她噓寒問暖，常常買東西、送小禮物給她，缺乏父母關愛的少女，漸漸把朱男當成情人，去年11月與朱男出遊時，3度在車上主動「獻身」，朱男和少女搞車震、發生性關係。

少女母親事後發現女兒有新手機，且常常不離手和人聊天，查看驚見曖昧對話，才知愛女早被「吃了」，帶著女兒驗傷，少女父親獲悉一度開口索討百萬元和解金，雙方調解不成，鬧上法院。

朱男稱是少女主動要求，少女也證稱是自願的，但因少女未滿16歲，桃園地檢署仍依與未滿16歲少女性交罪嫌，起訴朱男。

(中時)