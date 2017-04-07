微博問答一字萬金 定價取決市場供需

知識付費興起，讓越來越用戶參與「付費問答」，自去年12月到今年3月，已有10萬名用戶於微博問答發問，內容更囊括47個專業領域的大V（於微博獲得個人認證、擁有眾多粉絲的用戶 ）。

在上個月瘋傳「王思聰一字千金」的微博問答，也因關注人數持續增加，短短不到兩星期，王思聰就坐收8.1萬元（人民幣，下同），變成「一字萬金」。

該項提問至今，已累積18萬名網友好奇圍觀，按照微博問答規定，想進問答區圍觀的網友，必須支付1元；若將圍觀金額18萬元扣除10%平台服務費，並按博主和提問者可均分圍觀收入的規定，王思聰可坐收8.1萬元。不到兩星期，「一字千金」變成「一字萬金」；今年3月初，也有網友以9999元於微博提問，創下目前最貴的提問紀錄。

隨著提問的人數增加，大V的定價和回答頻率也隨之提高，例如，錘子科技CEO羅永浩的定價從原本的500元漲至2000元，王思聰的定價也因人氣影響，調升至上限1萬元。

提問價格常因擅長領域、專業性、影響力及粉絲提問的需求量被影響，對此，微博表示，從不干涉定價。分答聯合創始人楊璐指出，提問的定價，取絕於市場供需，並解釋，若大V面對太多提問者，會沒有充足時間答覆，可透過提高定價，以控制需求。

(旺報)