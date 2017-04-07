成龍抱大熊貓玩偶過生日 自稱還沒長大

成龍歡度63歲生日。（取自新浪微博＠成龍）

今天（4月7日）是成龍的生日，雖然最近吳綺莉、「小龍女」吳卓林母女之間的紛擾，讓成龍10多年前的負面新聞又被提及，但他似乎不受影響，今天在微博po出抱著2個大熊貓玩偶及1束花的照片，笑對「白羊座」生日蛋糕的照片，開心寫說：「又長了一歲，但還沒長大……」，意謂他的「赤子之心」不變。

已經63歲的成龍，日前出席鳳凰衛視舉行的「世界因你而美麗 2016-2017影響世界華人盛典」，獲頒特別致敬獎時，提及退休一事，表示要拍到不能拍爲止：「我40多歲的時候就想過退休，但你現在問我，我真不知道，接下來的十幾部電影可以拍到近70歲。」

(旺報)