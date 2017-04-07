鋼琴大師鄧泰山初訪台南 8日晚間獻藝
蕭邦鋼琴大賽傳奇經典的首位亞洲得主、享譽國際的越南鋼琴家鄧泰山，8日晚間將於台南文化中心演出《寧靜致遠－鄧泰山鋼琴獨奏會》，透過溫柔卻有力的琴鍵，帶給台南寧靜而堅定的音樂渲染力。
鄧泰山昨晚抵台後，今早隨即在台南與大家見面。他說，第一次來台南，思考該給台南帶來什麼曲目？最後選定舒伯特、李斯特與蕭邦的樂曲，他說，舒伯特最契合自己內心世界，至於選擇炫技的李斯特，則是因為代表自己內心依然年輕、熱情；選蕭邦則是因為他被公認是蕭邦最佳詮釋者。
台南藝術節近年致力企畫自製節目，今年首次邀約府城出生、現旅居德國柏林的鋼琴家沈妤霖擔任藝術總監，為2017台南藝術節策畫3場精采的國際經典音樂節目，周六的《寧靜致遠－鄧泰山鋼琴獨奏會》，正是系列策畫的首場。
越南鋼琴家鄧泰山是1980年第十屆華沙蕭邦國際鋼琴大賽首獎得主，更是第一位獲此桂冠殊榮的亞洲鋼琴家；他傳奇的生平與經典的音樂成就，猶如電影《戰地琴人》真實上演。
鄧泰山生長於70年代戰火連天的越南盒內河內，經歷2場越戰，為了躲避戰禍，跟著家人一起逃到山上防空洞，克難地在深山裡、就著月光彈奏殘破的鋼琴。
1974年，16歲的他被知名俄國鋼琴家Isaac Katz於越南巡演時發掘，推薦前往莫斯科音樂院就讀，受教於Vladimir Natanson及Dmitry Bashkirov，短短3年便以黑馬姿態獲得華沙蕭邦國際鋼琴大賽首獎、馬厝卡特別獎及波蘭舞曲特別獎，從此躍上國際舞臺。曾有音樂月刊評論他得獎的原因，在於與眾不同的特殊觸鍵：「他即使彈一個最弱音，在音樂廳的每個角落都是一樣的。」
經由鋼琴家沈妤霖的引薦，鄧泰山將他2017年台灣唯一一場獨奏會獻給台南，8日將與大家分享三位浪漫時期作曲家的作品，上半場有舒伯特靈感湧現且恬靜的4首即興曲，以及鮮少演出的12首《蘭德勒舞曲》；下半場有大師最擅長且帶有獨特語彙的蕭邦作品，包括C小調第13號夜曲、三首馬祖卡舞曲及第二號詼諧曲；此外還有李斯特初為人父時，在瑞士日內瓦教堂為女兒虔誠禱告譜寫的《日內瓦之鐘》，以及李斯特改編自貝里尼歌劇“諾瑪”所譜寫的寄情之作－鋼琴幻想曲《追憶諾瑪》，這也是鋼琴作品史上難度最高的曲子之一。
目前定居加拿大的鄧泰山，此次來台透過香格里拉飯店全力協助及主辦單位策畫下，將在演出後進行臺南古蹟及小吃巡禮，更深入認識台南的在地風情。
此外，為深耕藝文發展，今年策畫3檔音樂節目均搭配有大師班教學，嘉惠學子，本次與成功大學藝術中心合作舉辦的鄧泰山大師班，經公開徵選由臺中二中音樂班張凱閔同學、臺南藝術大學音樂系黃羿同學以及臺南女中音樂班張云華同學錄取。
(中時)
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