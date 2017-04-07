客輪擱淺外海 乘客獲救不忘Kuso

往返嘉義布袋與澎湖馬公之間的「凱旋3號」客輪，今天晚傍晚擱淺在嘉義布袋外海，所幸346名乘客全部平安脫困，有乘客不忘在社群網站Kuso自己還好獲救「不然只能在嘉義外海拿粽子拜我了」。

布袋海巡隊表示，「凱旋3號」客輪是在今天下午4時自澎湖馬公出發開回布袋，傍晚5時許在嘉義布袋外海8海浬處因船艙進水而擱淺，由海巡隊巡防艇與「滿天星號」客輪將346名乘客、8名船員救回布袋港。

乘客平安脫險後，在社群網站上貼文及獲救照片，Kuso表示，「還好滿天星客輪及時救援，不然只能在嘉義外海拿粽子拜我了」。

也有乘客在臉書發文「真的是驚魂記，凱旋三號狀況危急，所有乘客穿上救生衣，趕緊要逃命有些乘客已跳下救生挺，全船亂乘一團……，感覺像鐵達尼號一般太恐佈了……」

海巡署救援人員表示，所幸救援時間天色尚未完全昏暗，且乘客都已穿上救生衣，除了飽受虛驚外，秩序大抵良好，只有一名女性乘客腳部受傷，所幸並無大礙。

至於「凱旋3號」客輪船艙進水原因，尚待有關單位進一步調查。1060407

(中央社)