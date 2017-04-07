台印車聯網協會簽MOU 展開多項合作

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台灣車聯網產業協會與印度車聯網產業協會，今天在印度北方省諾伊達簽署合作備忘錄，雙方決定共同就車聯網標準進行交流，同時強化雙邊人員互訪及企業合作。

台灣車聯網產業協會訪問團由理事兼顧問鄭維晃率領，上午出席由印度車聯網媒體「Telematics Wire」在北方省諾伊達（Noida）主辦的「2017年車輛遠程資訊處理論壇」（Vehicle Telematics 2017），並在論壇上與印度車聯網產業協會簽署合作備忘錄。

這份合作備忘錄由鄭維晃代表台灣車聯網產業協會，與印度車聯網產業協會會長韋瑪（M. C. Verma）簽署。

台灣車聯網產業協會經理徐洪俊表示，雙方簽署這份合作備忘錄後，希望就印度的車聯網產業標準進行交流並交換經驗，同時加強雙邊人員互訪，及雙邊企業合作，甚至一起合作進軍世界車聯網產業。

印度汽車產業在全球占有一席之地，是世界最大牽引機生產國、第2大巴士與摩托車生產國、第5大重型卡車生產國、第6大汽車生產國及第8大商用車生產國，印度汽車市場更是全球成長最快的市場，產值占印度國內生產毛額（GDP）的7%，2020年預估產值可達1000億美元。

在全球車輛逐漸智慧化的趨勢下，車用電子和車聯網需求愈來愈大，台灣已有鴻海、宏碁、研華、日月光等多家企業切入這塊市場。

台灣車聯網產業協會秘書長2月率團訪問印度時曾說，印度市場將是台灣車聯網產業的最好機會，因此希望透過與印度的產業協會及車廠交流，強化雙邊合作，並能攜手在國際市場創造雙贏。

台灣車聯網產業協會訪問團此行還將在印度拜會印度本田（HONDA）、風神鈴木（Maruti Suzuki）及Tier1汽車大廠零件製造供應商Uno Minda、Motherson及其他印度車聯網業者，強化雙邊合作關係。1060407

(中央社)